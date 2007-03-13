Кіровоградська міськрада перемістилася до штабу Блока Тимошенко

Восьма сесія Кіровоградської міськради сьогодні мала своє продовження поза межами будинку ради: депутатська більшість, а саме фракції БЮТ, СПУ та КПУ продовжили засідання без відома Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією достовірного джерела, засідання відбувалось у приміщенні обласного штабу Блоку Юлії Тимошенко. Вдатись до такого кроку депутатів змусив вранішній перебіг подій у сесійній залі, коли „регіонали” закидали яйцями та кондитерськими виробами секретаря ради та Володимира ПУЗАКОВА, якого територіальна виборча комісія позбавила посади мера.

Як стало відомо, сесія проходила за присутності 41 депутата, головуючим був В.ПУЗАКОВ.

Спочатку представник ТВК зачитав постанову від 1 лютого, якою на підставі рішення Ленінського районного суду Кіровограда В.ПУЗАКОВА було визнано обраним міським головою.

У ході засідання депутати ухвалили 34 програми соціального та економічного розвитку міста, задовольнили декілька протестів прокурора щодо встановлених тарифів на комунальні послуги, прийняли рішення про передачу в оренду земельних ділянок виключно на умовах аукціону та достроково припинили повноваження територіальної виборчої комісії.

Раніше керівник фракції БЮТ у міській раді Кіровограда Юрій ДАВИДОВ припускав можливість проведення сесій в іншому приміщенні. За його словами, це пов’язано з провокаційними та хуліганськими діями окремих депутатів від фракцій Партії регіонів та Народної партії.