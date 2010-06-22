Газпром обурюється: це не просто наш газ, це наша труба

Білорусь поінформувала «Газпром» про відбір газу з транзитного газопроводу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні журналістів повідомив прес-секретар голови правління - заступник начальника департаменту по інформаційній політиці ВАТ «Газпром» Сергій КУПРІЯНОВ.

«Замість того, щоб шукати гроші для оплати боргу, у Мінську вирішили перекрити транзитний газопровід. Сьогодні про це заявив Президент Білорусі, а перший віце-прем`єр уряду Білорусі Володимир СЕМАШКО направив «Газпрому» офіційне повідомлення про те, що він дав вказівки розпочати відбір з транзитного газопроводу для внутрішніх потреби Білорусі – це офіційний лист, який ми вже одержали», - сказав С.КУПРІЯНОВ.

Він підкреслив, що таке рішення ухвалюється безпідставно. «Це не просто наш газ, це наша труба, яка нам належить на правах власності», - сказав С.КУПРІЯНОВ.