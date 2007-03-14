З Тимошенко хочуть зробити політичний труп

Лідер "Нашої України" у парламенті В’ячеслав Кириленко заявляє, що його фракція може повернутися в сесійний зал для розгляду ініційованих нею чи президентом законопроектів.

"Ми, сподіваюсь, пішли з парламенту цього скликання не назавжди, і в нас є можливість, щоб відстоювати свою позицію, як у позапарламентський спосіб, так і повернутися до парламенту", - заявив лідер фракції "Нашої України" в ефірі 5 каналу.

"Будуть ті питання, в яких необхідно, щоб ми брали в них участь, наприклад зарплатні питання, зміни до закону про бюджет – а це ініціативи президента Ющенка – ми прийдемо і візьмемо участь (у засіданні). Не буде реакції на наші 17 пропозицій, ми ухвалюватимемо рішення як краще захищати свою точку зору", - пояснив свою позицію Кириленко.

Він не вважає кращим виходом те, що коаліція "штампуватиме свої рішення", а опозиція лише казатиме, що вона проти цього.

На зауваження, що тепер без опозиції в залі коаліція зможе спокійно проводити свої рішення, Кириленко висловив сумнів, що президент підпише ці рішення.

"Зараз піде вал лобістських і корупційних законів. Ми звернулись офіційно до президента не підписувати закони, ухвалені без опозиції. Я думаю, що така позиція значною мірою витверезить коаліцію", - зазначив він.

Водночас представник партії регіонів Михайло Чечетов заявив, що якщо опозиція не повернеться до роботи, коаліція змінить керівників комітетів від цих двох фракцій і замінить їх представниками коаліції.

Він також висловив сумнів, що президент ветуватиме всі закони, бо таким чином він "діятиме проти народу".

"А якщо коаліція реагуватиме на кожен популістський чих опозиції, то нам ніколи буде працювати на країну", - заявив Чечетов.

Крім того він запропонував змоделювати ситуацію, якби Хіларі Клінтон поїхала до Росії і залучилася підтримкою Путіна щодо розпуску Конгресу.

"Та її б виставили з Америки. Це був би політичний труп. Так давайте ж цими мірками міряти й Тимошенко", - закликав депутат.

Він також висловив думку, що опозиції "має вистачити совісті" написати заяву, щоб їй не оплачували прогуляний день.

Українська правда