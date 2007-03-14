Сьогодні Верховна Рада візьметься за тарифи і Массандру
09:54, 14 березня 2007Політика
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Порядок денний
Сьогодні Верховна Рада планує розглянути зміни до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» щодо формування і затвердження тарифів.
Як передає кореспондент УНІАН, також парламент планує розглянути проект закону про структуру, повноваження та особливості правового та економічного режиму майнового комплексу Національного виробничо-аграрного об’єднання «Масcандра».
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