Сьогодні Верховна Рада візьметься за тарифи і Массандру

Сьогодні Верховна Рада планує розглянути зміни до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» щодо формування і затвердження тарифів.

Як передає кореспондент УНІАН, також парламент планує розглянути проект закону про структуру, повноваження та особливості правового та економічного режиму майнового комплексу Національного виробничо-аграрного об’єднання «Масcандра».