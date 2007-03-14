Янукович порахував хворих, які не дають спокійно жити

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ звинувачує парламентську опозицію в спробі дестабілізувати ситуацію в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.ЯНУКОВИЧ висловив сьогодні на засіданні уряду.

«Вчорашні події в парламенті - чергова спроба дестабілізувати ситуацію в країні», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

На його думку, «невелика купка амбітних політиків, які не задоволені результатами минулих виборів», не хочуть чекати до 2011 року, коли мають відбутися чергові парламентські вибори.

Прем`єр-міністр відзначив, що в нього відбулася зустріч з головою Верховної Ради Олександром МОРОЗОМ, який повідомив про те, що, незважаючи на дії опозиції, вчора були прийняті всі необхідні закони. «На сьогодні також сформований порядок денний, і всі питання будуть розглянуті. По деяких будуть прийняті позитивні рішення, деякі - не будуть ухвалені. У депутатів своя точка зору, і їх треба переконувати», - додав він.

В.ЯНУКОВИЧ також повідомив, що під час поїздки в Рівненську область він дістав підтримку людей, які зацікавлені в стабільності ситуації в країні. «Людей цікавлять питання, які стосуються життєвих потреб, - робочі місця, заробітна плата, ціни на споживчі товари», - сказав прем`єр-міністр.

Глава уряду також зазначив, що серед громадян, зайнятих на підприємствах Рівненської області, тільки близько 1% перебувають в політичних партіях. «А скільки відсотків населення України перебуває в партіях?» - поцікавився В.ЯНУКОВИЧ. У дискусію включився віце-прем`єр України Дмитро ТАБАЧНИК, який повідомив, що тільки близько 2% дорослого населення є членами політичних партій. На це В.ЯНУКОВИЧ відповів: «Ну ось - близько 2%! А скільки з них хворих, якщо порахувати, котрі не дають спокою всій державі».