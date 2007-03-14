Регіонали заблокували підходи до трибуни ВР

Депутати фракції Партії регіонів заблокували трибуну Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, зранку трибуна ВР не була заблокована, а у сесійній залі були відсутні депутати фракцій «Наша Україна» та БЮТ, проте депутати-«регіонали» заблокували її після того, як декілька членів фракції БЮТ зайшли до сесійної зали.

Засідання парламенту триває. ВР розглядає законопроект народного депутата Ярослава СУХОГО «Про внесення змін до Закону України «Про житлово-комунальні послуги».