Луценку й Білоконю світить 12 років з конфіскацією

Генеральна прокуратура України розслідує кримінальну справу стосовно екс-міністрів внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА і Миколи БІЛОКОНЯ про незаконну видачу вогнепальної зброї колишнім керівництвом МВС.

Про це пише газета «Коммерсант -Украина», посилаючись на свої джерела в Головному слідчому управлінні Генпрокуратури.

Серед фігурантів у цій справі, крім вже названих, також перший заступник М.БІЛОКОНЯ, котрий якийсь час виконував обов`язки міністра внутрішніх справ, Василь ЖУК.

Як пише газета, інформацію про те, що в справі, порушеній за фактом зловживання владою і службовим становищем колишнім керівництвом МВС, розширилося коло фігурантів, підтвердили в Головному слідчому управлінні Генпрокуратури.

Також цю інформацію підтвердив і слідчий в особливо важливих справах Генпрокуратури Андрій МЕДВЕДЄВ, у провадженні якого знаходиться розслідування цієї справи. Він розповів, що в рамках розслідування кримінальної справи за фактом перевищення влади і зловживання службовим становищем посадовцями МВС слідством було виявлено наказ, який встановлює порядок нагородження вогнепальною зброєю осіб правоохоронних органів, які не є співробітниками. "Цей наказ був навмисне і незаконно засекречений, щоб уникнути його перевірки правоохоронними органами. Ми провели експертизу, розсекретили його, що зайняло якийсь час", - пояснив А.МЕДВЕДЄВ.

«Коммерсант» уточнює, що, за його даними, йдеться про наказ "Про затвердження положення про нагородження відомчими знаками Міністерства внутрішніх справ України «Вогнепальна зброя» і/або «Холодна зброя», який був підписаний 24 квітня 2004 року керівництвом МВС.

Як розповів А.МЕДВЕДЄВ, завершивши процедуру розсекречення цього документа, Генпрокуратура витребувала всі накази про нагородження бойовою зброєю за період з 2004 по 2007 роки, а також встановила осіб, які одержали такі нагороди, не будучи співробітниками правоохоронних органів. Справа була перекваліфікована зі ст. 365 Кримінального кодексу ("перевищення влади або службових повноважень"), що передбачає позбавлення волі строком до 10 років, на ст. 354 ч. 3 Кримінального кодексу ("зловживання владою або службовим становищем, здійснені працівником правоохоронного органу"), що передбачає позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна. Після цього було порушено окрему кримінальну справу за фактом зловживання владою і службовим становищем керівниками МВС за період з 1 січня 2004 року по нинішній час.

За словами слідчого, на сьогодні йдеться більш ніж про 120 одиниць незаконно виданої бойової зброї. "Ревізія триває, ця цифра ще уточнюватиметься", - підкреслив слідчий. Він також зазначив, що слідство має намір допитати ряд співробітників центрального апарату МВС, які мають відношення до підготовки і візування документів для нагородження, колишніх керівників міністерства, а також осіб, які були нагороджені.

Уточнювати, хто з колишніх керівників МВС фігурує в цій кримінальній справі, А.МЕДВЕДЄВ не став. "Це справа фактова. Про прізвища поки що говорити не будемо", - сказав він.