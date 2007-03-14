Регіонали хочуть допомогти бідним грошима опозиції

Представники фракції Партії регіонів пропонують від учорашнього дня не нараховувати заробітну плату представникам опозиційних фракцій, оскільки вони не беруть участі у пленарних засіданнях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час ранкового пленарного засідання ВР заявив член фракції Партії регіонів Олександр СТОЯН.

«Пропоную відповідно до Кодексу законів про працю не виплачувати заробітну плату оцій помаранчевій команді», - сказав депутат.

За словами О.СТОЯНА, усі народні депутати перед пленарним засіданням мають розписуватися у спеціальних відомостях на столах реєстрації, і тільки після цього вважається, що вони не пропустили робочий день. «Сьогодні помаранчеві, особливо з БЮТ, розписалися, а в залі їх немає», - зазначив О.СТОЯН.

При цьому він додав, що якщо не буде виплачуватися заробітна плата депутатам з «Нашої України» та БЮТ, то буде зекономлено багато грошей. «І ми роздамо їх у дитячі будинки, будинки-інтернати, і таким чином ті, хто стояв на Майдані, виконають свою обіцянку – багаті допоможуть бідним», – сказав депутат.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня фракції БЮТ і “Наша Україна” прийняли рішення не брати участі у пленарних засіданнях ВР, доки коаліція не виконає 17 вимог опозиції, ухвалених 12 березня на спільному засіданні фракцій за участю Віктора ЮЩЕНКА.

Сьогодні, 14 березня, член фракції БЮТ Григорій НЕМИРЯ повідомив журналістів, що і "Наша Україна" і БЮТ не реєструватимуться у ВР, поки не буде включено до порядку денного законопроект Юлії ТИМОШЕНКО щодо внесення змін до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» відносно встановлення тарифів на ЖКП.