Януковичу не подобається, що Ющенко водить таночки з Тимошенко

Прем`єр-міністр України має намір сьогодні зустрітися з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявив журналістам сьогодні.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, він сподівається на зустріч з В.ЮЩЕНКОМ до засідання Ради національної безпеки та оборони (початок засідання заплановано на 14.30 – УНІАН).

На запитання про те, чи є підтвердження про зустріч з боку Президента, В.ЯНУКОВІЧ відповів: «Зараз ми домовилися здзвонитися вранці».

Відповідаючи на запитання журналістів про ставлення до того, що Президент фактично підтримав опозицію, В.ЯНУКОВИЧ сказав: «Я до цього ставлюся негативно. Президент має займатися розвитком країни, не таночки водити з опозицією, а приєднатися до процесу розвитку країни і поліпшення життя людей, і відповідати за стабільність ситуації. Не просто інформувати, а відповідати».