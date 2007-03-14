Мороз прекрасно розуміє, що гроші не пахнуть

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО має висловитись з приводу весняних акцій протесту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МОРОЗ заявив сьогодні на засіданні парламенту.

За його словами, «багато має сказати і Президент України, зважаючи на всі обставини, а на перспективу - на можливість розвитку подій».

Голова ВР висловив сподівання, що в українського суспільства «вистачить глузду, аби не допустити протистояння, якихось громадських зіткнень, бо це нікому не потрібно».

За словами О.МОРОЗА, «треба мати на увазі, що не вирішуються тут інтереси людей, а вирішуються інтереси влади, конкретних представників, тих хто організовує акції».

О.МОРОЗ вважає, що необхідно проявити зваженість, щоб «ми не виявилися заручниками такої провокації». За його словами, соціологія свідчить про це, «що це людям абсолютно не потрібно».

«Але ми прекрасно розуміємо, що гроші не пахнуть і використовуються тут досить у великих обсягах. Ясна річ, що це гроші, які уникли можливості потрапити до бюджету», - наголосив О.МОРОЗ.