Лавринович пропонує Ющенку змиритися

Міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ вважає, що рішення Верховного Суду України про поновлення Євгена ЖОВТЯКА на посаді голови Київської обласної державної адміністрації має бути виконане.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку О.ЛАВРИНОВИЧ висловив сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів.

«Коли вичерпані всі можливі судові процедури і є рішення Верховного Суду, що не підлягає оскарженню, воно має бути виконане - подобається це комусь чи ні», - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

Міністр юстиції вважає неприпустимим, коли найвищі посадовці демонструють неповагу до всієї судової системи країни. «Я не думаю, що це шлях, на якому можна знайти щось корисне для суспільства. Демонстрація правового нігілізму і неприйняття тих рішень, які не подобаються, але прийняті уповноваженими органами - це дуже поганий крок», - пояснив він.

О.ЛАВРИНОВИЧ уточнив, що процедура виконання рішення Верховного Суду припускає видання нормативного акту про скасування первинного акту про звільнення, котрий визнаний незаконним, і одночасно видання іншого акту про скасування призначення нової особи на цю посаду.

Як повідомляв УНІАН, Верховний Суд України 13 березня поновив Є.ЖОВТЯКА на посаді голови Київської обласної державної адміністрації.

Є.ЖОВТЯК очолював Київську обласну державну адміністрацію з лютого 2005 року по травень 2006 року.

24 травня Президент В.ЮЩЕНКО своїм указом звільнив Є.ЖОВТЯКА з цієї посади. Вважаючи своє звільнення незаконним, Є.ЖОВТЯК подав позов до суду. 16 червня 2006 року Києво-Святошинський районний суд задовольнив позов і відмінив указ Президента України, поновивши Є.ЖОВТЯКА на посаді. Утім, незважаючи на рішення суду, Є.ЖОВТЯК не був поновлений на посаді, а в грудні 2006 року Вищий адміністративний суд України відправив справу на повторний розгляд до суду першої інстанції.