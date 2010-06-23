Черномирдін про злиття Нафтогазу і Газпрому: розміри мають значення

Екс-посол Росії в Україні, Спеціальний представник Президента РФ із питань економічного співробітництва з країнами-учасницями СНД Віктор ЧЕРНОМИРДІН вважає, що має бути вироблено механізм об`єднання “Газпрому” і “Нафтогазу”.

Про це В.ЧЕРНОМИРДІН сказав в інтерв`ю газеті “Известия”.

“Як об`єднуватися - це питання, треба розрахунки робити. "Газпром" і "Нафтогаз" - не зовсім однакові категорії. Порівну об`єднати, порівну розділити - так не буде. Розміри мають значення. Велике. Має бути вироблено механізм об`єднання», - сказав він.

На думку В.ЧЕРНОМИРДІНА, треба створити спільну компанію, щоб не відволікатися на "давати - не давати", "видобувати - не видобувати". Компанія зобов`язана вирішувати проблеми із видобутком, транзитом, розподілом і газифікацією.

«Треба пов`язати об`єднання компаній і створення газового консорціуму. Документи про його існування є, на папері все готове, навіть бюджет визначено, а роботи немає. Причому з вини України - я повинен це сказати», - додав екс-посол.

Відповідаючи на запитання, чи готова Росія допустити українські компанії до розробки її газових родовищ, В.ЧЕРНОМИРДІН відповів: «Ми завжди говорили - приходите. Беріть родовища, розробляйте, видобувайте й продавайте за тією ціною, яку вважатимете потрібною». Він вважає, що «якби прийшли й видобували, то продавали б так само, як ми, якщо не дорожче».

«Ми хочемо, щоб була дорога з двостороннім рухом, щоб усе було по нормальному, по-людськи. Але не все складалося - з різних причин. Хоча Росія й росіяни готові до співпраці», - сказав В.ЧЕРНОМИРДІН.