”Пору” розриває криза?

Частина Громадянської партії «Пора», що не погоджується з політикою нового керівництва партії, вимагає скликати до 13 травня позачергові Громадянські збори партії для окреслення її подальшого курсу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив колишній голова політради «Пори» Євген ЗОЛОТАРЬОВ.

На прес-конференції було проголошено декларацію, відповідно до якої, існує загроза існуванню «Пори» як самодостатньої політичної сили. Частина членів партії вважає, що сьогодні «Пору» «розриває морально-світоглядна криза».

«Частина партійного керівництва стоїть на позиціях, які заводять партію у порочну систему координат сучасного політикуму, в закулісну гру політичних авантюристів та «невдах-державотворців». Це дуже швидко може привести «Пору» до втрати самостійності та самодостатності і перетворити її з ефективного суб’єкта прямої демократії та безкомпромісного громадянського контролю над владою на «політичну амебу» зі славним минулим та невиразним майбутнім», - йдеться у декларації.

У зв’язку з цим було задекларовано про створення всередині партії «комітету дев’ятого березня» - демократичної ініціативи у межах партії «Пора», що покликана забезпечити перемогу політики принципів і цінностей над політикою інтересів та малодушності на найближчих Громадянських зборах партії.

Члени комітету вимагають скликання з’їзду депутатів місцевих рад «Пори», вони вимагають скликання до 4 квітня засідання Центральної ради партії у зв’язку з тим, що на минулому засіданні не було розглянуто більшість принципових і життєво важливих питань розвитку партії, які були у порядку денному.

Також члени комітету вимагають скликати до 13 травня позачергові Громадянські збори «Пори» як вищого керівного органу партії, на яких чітко окреслити політичний шлях партії на майбутнє, надавши йому повну легітимність.

Члени комітету, крім цього, вважають, що на зборах слід розглянути питання стосовно чіткого позиціонування «Пори» щодо чинної державної влади, внесення логічних змін до статуту партії, що призведуть до стабілізації партії, а також обрання нового складу керівних органів партії.

До складу «комітету дев’ятого березня» увійшли колишній голова політради Є.ЗОЛОТАРЬОВ, колишні члени політради Андрій ЮСОВ, Віталій ЗАГАЙНИЙ, Андрій БОНДАРЕНКО, Сергій ПАНТЮК та низка інших.

Як повідомляв УНІАН, на останньому засіданні Центральної ради «Пори» головою політради партії було обрано Владислава КАСЬКІВА замість Є.ЗОЛОТАРЬОВА.