Томенко просить Януковича вгамувати ”молодого донецького хама”

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО у відкритому листі до лідера Партії регіонів, прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА просить його негайно відреагувати і засудити українофобські висловлювання секретаря Донецької міської ради, члена Партії регіонів Миколи ЛЕВЧЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ТОМЕНКО повідомив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

При цьому він наголосив, що звернувся до керівника уряду не як заступник голови ВР і не як народний депутат, а як звичайний українець.

«Публічно звертаюсь до Вас не як заступник голови Верховної Ради, не як народний депутат України, а як звичайний українець з проханням негайно відреагувати та засудити українофобські висловлювання Миколи ЛЕВЧЕНКА, вашого однопартійця та секретаря Донецької міської ради, який неодноразово в засобах масової інформації провокативно принизив українську мову, культуру та власне Українську державу», - йдеться у відкритому листі.

М.ТОМЕНКО зазначив, що М.ЛЕВЧЕНКО таким чином публічно висловлює зневагу до всіх громадян України.

Він наголосив, що на останній прес-конференції М.ЛЕВЧЕНКО виступив з пропозицією, щоб українська мова була регіональною у Львові, Тернополі, Івано-Франківську. «Звідси можна зрозуміти, що україномовним громадянам відводять місце для життя лише у згаданих областях», - сказав М.ТОМЕНКО.

За його словами, зважаючи на те, що М.ЛЕВЧЕНКО є посадовою особою Донецька, втручання прем’єр-міністра України і лідера Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧА необхідне.

«Переконаний, Вікторе Федоровичу, що насамперед Ви як українець, а також інші українці з Партії регіонів зупинять гастролі молодого донецького хама, який вважає, що має право публічно принижувати національну гідність українців у їхній державі, а також зроблять все, аби така людина не обіймала при цьому державної посади та не представляла Вашу партію», - говориться у листі.