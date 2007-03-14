Рибак закликає опозицію стати на коліна перед людьми

Віце-прем`єр-міністр України - міністр будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України Володимир РИБАК закликає опозицію «на колінах» просити вибачення у населення за підвищені тарифи на житлово-комунальні послуги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Верховної Ради.

Звертаючись до фракцій "Наша Україна" і БЮТ, В.РИБАК сказав: «Їдьте в регіони, вибачайтесь, стійте на колінах перед людьми, а ми будемо, уряд ЯНУКОВИЧА, за вас тепер виправляти ситуацію, яка є з тарифами».

Віце-прем’єр зазначив, що «досить вже знущатися над людьми, досить «гробити» все житлово-комунальне господарство». Він звинуватив опозицію в тому, що у 2006 році, «коли ще уряду ЯНУКОВИЧА на порозі не було, ви втричі збільшили ціну на газ».

За його словами, сьогодні уряд проводить заходи для того, щоб «ліквідувати факти безгосподарності і уникнути необґрунтованого підвищення тарифів». «І люди України повинні знати, хто це зробив, і що нам тепер - уряду ЯНУКОВИЧА - за вас треба відповідати», - сказав В.РИБАК, звертаючись до опозиції.

На час його виступу у сесійній залі було лише декілька народних депутатів із фракцій БЮТ та "Наша Україна".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні проголосовано у першому читанні законопроект «Про внесення змін і доповнень до закону України «Про житлово-комунальні послуги» (щодо формування та затвердження цін/тарифів на житлово-комунальні послуги), внесений народним депутатом України Ярославом СУХИМ (фракція Партії регіонів), за який проголосували 247 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

В той же час ВР не голосувала за законопроект з аналогічною назвою, внесений народним депутатом Юлією ТИМОШЕНКО. Її законопроект багато у чому схожий із прийнятим у першому читанні, але в ньому передбачено, що субсидія надається у випадку, коли розмір плати за ЖКП перевищує 15% середньомісячного сукупного доходу, а у прийнятому у першому читанні – коли перевищує 20%.