СБУ винесла вердикт Луценку

Служба безпеки України дійшла висновку, що в діях лідерів громадянського руху “Народна самооборона” не міститься ознак злочинів і правопорушень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила cьогодні на брифінгу прес-секретар голови СБУ Марина ОСТАПЕНКО, коментуючи звернення Харківської облради з проханням надати правову оцінку закликам Юрія ЛУЦЕНКА про похід на Київ.

«СБУ здійснила ретельний правовий аналіз виступів і дійшла висновку, що в діях і виступах цих громадян не міститься ознак злочинів і правопорушень», - сказала М.ОСТАПЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, лідер громадського руху «Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО організовує навесні всеукраїнський “Марш справедливості”. Він закликає громадян з усіх регіонів пішки йти до Києва, щоб змусити політиків виконувати свої обіцянки.

На початку лютого Харківська облрада звернулась до Генпрокуратури з проханням порушити проти Ю.ЛУЦЕНКА кримінальну справу за спробу дестабілізувати конституційний лад в Україні.

У зверненні наголошується, що в січні Ю.ЛУЦЕНКО організував в декількох регіонах країни широкомасштабні акції, які були проведені з відверто антидержавницькими гаслами, спрямованими на повалення існуючого конституційного ладу і на дестабілізацію громадського життя.