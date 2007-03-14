Тимошенко запідозрила Верховний Суд у корумпованості

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО припускає, що поновлення Євгена ЖОВТЯКА на посаді губернатора Київської області могло відбутися з порушенням чинного законодавства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила, відповідаючи на запитання журналістів у Житомирі.

«Я не бачила матеріалів судових справ конкретних. Я не можу зараз давати оцінку, але я можу твердо сказати, що сьогодні окремі корумповані судді псують імідж усієї судової системи України», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. При цьому вона додала, що не виключає, що “у судових рішеннях можуть припускатися крайніх неправосудних кроків”.

Довідка УНІАН. Є.ЖОВТЯК очолював Київську обласну державну адміністрацію з лютого 2005 року по травень 2006 року. 24 травня Президент В.ЮЩЕНКО своїм Указом звільнив Є.ЖОВТЯКА з цієї посади. Вважаючи своє звільнення незаконним, Є.ЖОВТЯК подав позов до суду. 16 червня Києво-Святошинський районний суд задовольнив позов і скасував указ Президента України, поновивши Є.ЖОВТЯКА на посаді. Але не зважаючи на рішення суду, Президентом цього не було зроблено. Того ж дня, коли суд поновив Є.ЖОВТЯКА на посаді, В.ЮЩЕНКО своїм Указом призначив на посаду голови Київської облдержадміністрації В.УЛЬЯНЧЕНКО. Оскільки рішення суду не було виконане Президентом, 21 червня було відкрито виконавче провадження з примусового виконання рішення суду. Держвиконавець зобов’язав В.ЮЩЕНКА до 10 серпня видати відповідний Указ. Цю вимогу також не було виконано. Натомість представник Президента В.ЮЩЕНКА подав скаргу, в якій вимагав скасувати постанову Києво-Святошинського районного суду про поновлення Є.ЖОВТЯКА на посаді губернатора. У вересні Апеляційний суд Київської області не задовольнив цю скаргу. Але у листопаді 2006 року Вищий адміністративний суд України відправив справу на повторний розгляд до суду першої інстанції.

13 березня Верховний суд України прийняв рішення про поновлення Є.ЖОВТЯКА на посаді голови Київської ОДА.

Того ж дня прес-секретар Президента Ірина ВАННІКОВА заявила журналістам, що єдиним губернатором Київщини, якого визнає Президент України, є Віра УЛЬЯНЧЕНКО.