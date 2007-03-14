Рудьковський подасть до суду на автора публікації в ”УМ”

Міністр транспорту і зв’язку України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ має намір звернутися до суду з приводу публікації в газеті «Україна молода», в якій ставиться під сумнів легітимність дипломів міністра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.РУДЬКОВСЬКИЙ заявив журналістам після засідання Кабінету міністрів.

«Я думаю, що ми зараз знаходимося в демократичній Україні, і в судовому порядку мені вдасться довести, що та людина, яка писала пасквілі на мене, відповідатиме фінансово», - заявив міністр.

Крім того, М.РУДЬКОВСЬКИЙ сказав, що йому «шкода, що люди, близькі до Секретаріату Президента, знову витягають той бруд, яким мене поливала команда КУЧМИ і позбавляла мене незаконним шляхом громадянства…»

При цьому міністр уточнив, що він історик і економіст, закінчив Чернігівський педагогічний інститут і Національний економічний університет.

Як повідомлялося, 13 березня газета «Україна молода» в статті "Проффесор-2" написала про те, що міністр транспорту і зв`язку Микола РУДЬКОВСЬКИЙ неодноразово фальсифікував свої біографічні дані і має підроблені документи про вищу освіту.

Зокрема, автор статті стверджує, що диплом про закінчення Чернігівського педінституту М.РУДЬКОВСЬКИЙ одержав "за фальсифікованими даними", оскільки був зарахований до ВУЗУ у вересні 1985 року, а диплом одержав в 1996 році. За цей час він фактично вчився неповних два роки. У цей період, наголошується в статті, М.РУДЬКОВСЬКИЙ служив в армії, виїжджав на навчання до Москви, а потім до Австрії для навчання у Віденському університеті.

Крім того, під час влаштування на роботу в "Укргазпром" в 1997 році М.РУДЬКОВСЬКИЙ подав у відділ кадрів особистий листок і копію диплома про закінчення Російської економічної академії їм. Плеханова, де він нібито вчився в 1988-1993 роках. За даними ж автора статті, М.РУДЬКОВСЬКИЙ у списках студентів, які закінчили академію в 1993 році, не значиться, його диплом з вказаними серією і номером не відповідає встановленому на той час зразку і не видавався взагалі.

Також автор статті розказує про внесення свого часу в паспорт М.РУДЬКОВСЬКОГО фіктивних записів про прописку з 1991 до 1995 ріку, коли нинішній міністр фактично на території України не проживав.

У липні 1998 року, за даними автора статті, Чернігівський обласний суд визнав М.РУДЬКОВСЬКОГО не громадянином України, його паспорт – недійсним.

Рішення суду, за словами автора, дотепер не було опротестовано, що свідчить про незаконне отримання М.РУДЬКОВСЬКИМ українського паспорта в 2000 році і, відповідно, українського громадянства.