Тимошенко поговорить з Ющенком про оздоровлення

Сьогодні о 16.30 лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО планує зустрітись з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ на запрошення останнього.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила журналістам сьогодні на прес-конференції у Житомирі.

На питання, про що йтиметься на зустрічі, Ю.ТИМОШЕНКО відповіла: «З Президентом якраз плануємо говорити про те, як втілювати життя ті 17 пунктів, які ми задекларували у нашій заяві, як трошечки оздоровити, хоча б до періоду дострокових виборів, життя в країні, як не дати Україні скотитися до втрати незалежності».

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що її особисто та БЮТ «насторожує те, що Верховна Рада сьогодні проводить неефективну політику, приймаючи законопроекти уряду і депутатської більшості без будь-якого глибокого вивчення і обговорення».

На думку Ю.ТИМОШЕНКО, такий підхід до прийняття законів може говорити про те, що вони приймаються для забезпечення окремих кланів.

«Я думаю, - продовжила Ю.ТИМОШЕНКО, - що найближчим часом Президент буде ініціатором збору всього вищого керівництва країни, включаючи лідерів фракцій», для обговорення з ними пропозицій, які викладені у 17 пунктах спільної заяви БЮТ і «Нашої України».

Разом з цим Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що якщо вимоги, викладені у заяві, не будуть задоволені, то БЮТ продовжуватиме свої дії у напрямку проведення дострокових парламентських виборів.