СБУ хоче допитати Лужкова

СБУ вважає, що заяви мера Москви Юрія ЛУЖКОВА у Севастополі суперечать Конституції України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала сьогодні на брифінгу прес-секретар голови СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

«СБУ ретельно вивчила заяви Юрія ЛУЖКОВА під час візиту до Севастополя і дійшла висновку, що заяви ЛУЖКОВА як офіційного представника влади іншої країни щодо заохочення дій з перешкоджання співробітництву України з євроатлантичними структурами суперечать ст. 1 Конституції України, якою визначається суверенне право країни самостійно вирішувати свої внутрішні і зовнішні справи без втручання у них іноземних держав», - сказала М.ОСТАПЕНКО.

За її словами, заяви Ю.ЛУЖКОВА, за висновками СБУ, можуть служити закликом до ініціювання в Україні протестних акцій проти НАТО і призвести в кінцевому рахунку до масових заворушень.

Як сказала М.ОСТАПЕНКО, у взаємодії з МЗС України є необхідність опитати Ю.ЛУЖКОВА і визначити подальші заходи щодо реагування. «Ми б хотіли, щоб цього разу всі передбачені національним та міжнародним законодавством заходи були вжиті з метою виключення в майбутньому повторення на території України подібних деструктивних дій», - зазначила вона.

На уточнююче запитання журналістів, що саме загрожує Ю.ЛУЖКОВУ, М.ОСТАПЕНКО відповіла: «Від закриття в’їзду до адміністративної відповідальності».

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого мер Москви Ю.ЛУЖКОВ відвідав Крим.

22 лютого Міністерство закордонних справ України заявило, що українська сторона розцінює вислови Ю.ЛУЖКОВА в Севастополі як крок, спрямований на нагнітання напруженості у суспільстві, підрив добросусідських відносин і стратегічного партнерства між Україною і Росією. У коментарі МЗС нагадувалося, що 21 лютого у Севастополі мер Москви дозволив собі публічно поставити під сумнів статус Кримського півострова в складі України.

Особливу стурбованість у МЗС викликали також публічні заклики Ю.ЛУЖКОВА до громадян України брати участь в масових акціях, які мають політичний характер, що є прямим втручанням у внутрішні справи іноземної держави. МЗС України висловило надію, що такі дії згаданого посадовця одержать відповідну оцінку з боку російської влади, про що буде проінформована українська сторона.

Прес-служба мера Москви назвала заяви МЗС України у зв`язку з висловлюваннями Ю.ЛУЖКОВА домислами, які не відповідають дійсності.

23 лютого в.о. голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявив, що реакція України на висловлювання Ю.ЛУЖКОВА під час перебування у Севастополі буде жорсткою.