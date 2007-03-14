Янукович поїхав до Ющенка

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вирушив до Секретаріату Президента України для зустрічі з главою держави Віктором ЮЩЕНКОМ.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кабінету міністрів.

«Прем`єр-міністр виїхав із будівлі Кабінету міністрів і вирушив на Банкову для проведення зустрічі з Президентом», - сказав представник прес-служби.

Очікується, що після закінчення зустрічі (орієнтовно о 15.45) прем`єр-міністр відповість на запитання журналістів.

Крім того, планується, що о 15.30 міністр промислової політики Анатолій ГОЛОВКО розповість журналістам про плани щодо реформування військово-промислового комплексу України.

Як повідомляв УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ планує обговорити з Президентом кандидатуру на посаду міністра закордонних справ України, а також заяву об`єднаної парламентської опозиції.