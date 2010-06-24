Новодворська назвала Януковича Франкенштейном, якого створив Кремль

Путінськая Росія зробила все можливе, щоб Віктор ЯНУКОВИЧ став Президентом України.

Таку думку в інтерв`ю радіостанції «Эхо Москвы» висловила російський опозиціонер Валерія НОВОДВОРСЬКА.

«Якщо чесно, ми всі зробили для того... Тобто не ми з вами, природно, скромні демократичні журналісти, а ось ця сама путінська Росія, Кремль зробив усе для того, щоб ЯНУКОВИЧ став Президентом України», - сказала В.НОВОДВОРСЬКА.

Вона впевнена, Росія має припинити підтримувати недемократичні уряди.

В.НОВОДВОРСЬКА впевнена, що саме керівництво Росії сприяло приходу Олександра ЛУКАШЕНКА до влади в Білорусі. «Хто створював цього Франкенштейна на ім`я ЛУКАШЕНКО? Цього Франкенштейна створювали, цього гомункулуса в наших пробірках, наші дорогі спецслужби. Хто його утримував біля керма? Хто приймав за належне те, що в нього ніякого парламенту не немає, і прав і свобод немає, хто все схвалював, підтримував? А він уже і в російські президенти зібрався, та Володимир Володимирович ПУТІН перешкодив, оскільки Болівар не винесе двох. Ось, виростили цього Франкенштейна. Все дозволяли, а зараз не знають, що з ним робити», - сказала вона.

«Насправді, в цивілізованих країнах ніколи не виникають такі колізії. Чомусь усе надходить куди слід. Україну терзали і хотіли ліквідувати в ній, там, її невчасну демократію і західницький курс. Ну ось, тепер мають ЯНУКОВИЧА. Я думаю, що наступний конфлікт буде з ЯНУКОВИЧЕМ, адже це такий самий Франкенштейн, і він теж зупинить прокачування і теж зажадає, щоб йому газик наливали задарма», - додала вона.

На думку В.НОВОДВОРСЬКОЇ, Кремль «не влаштовує, щоб білоруси обрали якусь пристойну людину».

«А якщо в цієї людини будуть у голові мізки, звісно, вона з останніх сил уповзатиме від кремлівської і чекістської Росії у бік Заходу, як будь-яка нормальна людина зробить, ось, як зробив Михайло СААКАШВІЛІ. Вони цього не хочуть, вони хочуть якогось другорядного тирана. Ось, вони одержали», - підкреслила вона.

На її переконання, О.ЛУКАШЕНКО розраховує одержувати енергоресурси з Росії «задарма». «ЛУКАШЕНКО, звісна річ, сів на голову, він вирішив, що його підтримка. І що він там ще обіцяв? Так, він зберігає наші священні рубежі від підступного і агресивного НАТО. Тобто, ось ця фішка видання 40-річної давнини – вона весь час ним тиражується. Він взагалі хоче газ задарма. І газ задарма, і нафту дарма. «А інакше я піду і працевлаштуюся в Європейський Союз», - сказала В.НОВОДВОРСЬКА.

Вона вважає, що Росії слід «узятися за розум і руйнувати авторитаризм і тоталітаризм, що дедалі зростає, в себе всередині, а також на околицях».

«Тому не було б ніякого ЛУКАШЕНКА, якби в Росії було все гаразд з демократією. І ніякого ЯНУКОВИЧА в Києві не було б, якби йому не допомагали щосили», - впевнена вона.