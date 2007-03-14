У Нашій Україні назріває бунт?

Не всі народні депутати з фракції «Наша Україна» підтримують політику керівництва фракції щодо відмови брати участь у засіданнях Верховної Ради. Про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив народний депутат, член фракції «Наша Україна» Сергій БИЧКОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами С.БИЧКОВА, «у кулуарах сьогодні багато депутатів із «Нашої України», і деякі з нас готові повернутися до зали, бо нам необхідно працювати».

Він також зазначив, що у складі «Нашої України» є парламентарі, які не підтримують проведення такого протистояння між фракціями. С.БИЧКОВ висловив думку, що народним депутатам із табору опозиції необхідно працювати в сесійній залі, «аби підтримати президентські ініціативи». «Я за те, щоб направити роботу Верховної Ради в конструктивне русло», - додав він.

При цьому депутат висловив переконання, що те, що відбувається у парламенті, призводить до поглиблення непорозуміння.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня фракції БЮТ і “Наша Україна” прийняли рішення не брати участі у пленарних засіданнях ВР, доки коаліція не виконає 17 вимог опозиції.

Зокрема, сьогодні, 14 березня, фракції БЮТ і "Наша Україна" вирішили не реєструватися у ВР, поки не буде включено до порядку денного законопроект Юлії ТИМОШЕНКО щодо внесення змін до Закону України «Про житлово-комунальні послуги».