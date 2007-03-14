ВР пропонує дозволити депутатам сидіти одночасно на двох стільцях

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону України ,,Про внесення змін до статті 14 Закону України „Про статус народного депутата України” (щодо участі народного депутата України у роботі тимчасових комісій)”.

Як передає кореспондент УНІАН, за даний проект закону проголосували 238 народних депутатів із 246, зареєстрованих у залі.

Проектом пропонується внести зміни до статті 14 Закону, якою визначено права народного депутата в органах Верховної Ради України.

Законопроектом, зокрема, пропонується надати можливість народному депутату України одночасно брати участь у роботі однієї тимчасової спеціальної комісії та однієї тимчасової слідчої комісії.

Сьогодні ВР, згідно з регламентом, працює в сесійному режимі лише до обіду. Із 16-ї години народні депутати працюють в комітетах і фракціях.

Народні депутати повністю розглянули питання, які були передбачені у порядку денному.

Під час завершення ранкового засідання головуючий – перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК зазначив, що сьогодні парламентська більшість працювала “і за себе, і за опозицію”. Він висловив сподівання, що вони й надалі впораються із питаннями, які розглядаються на сесійному засіданні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні фракції “Наша Україна” та БЮТ не брали участі в сесійному засіданні.