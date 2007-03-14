Черновецький відмінить пряму трансляцію засідань Київради?

Депутат Київської міської ради (фракція БЮТ) Олександр БРИГІНЕЦЬ стверджує, що Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ має намір відмінити пряму трансляцію пленарних засідань Київради.

Про це О.БРИГІНЕЦЬ сказав кореспонденту УНІАН.

За словами депутата, він має в своєму розпорядженні проект рішення Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, суть якого полягає в тому, щоб «пряма трансляція проводилася тільки у кабінетах Київради і у фойє для акредитованих журналістів». У ефірі телеканалу «Київ», відзначив О.БРИГІНЕЦЬ, «з`являтимуться тільки відеозвіти, простіше кажучи, відредаговані і подані «правильно» репортажі, на яких буде те, що потрібне меру, і не буде того, чого йому не потрібно».

О.БРИГІНЕЦЬ висловив сподівання, що кияни, журналісти та депутати не допустять запровадження такого порядку.

В переданій УНІАН О.БРИГІНЦЕМ копії проекту рішення «Про порядок висвітлення пленарних засідань сесій Київської міської ради” йдеться, що Київрада вирішила: “доручити комунальному підприємству Київської міської ради Телекомпанія "Київ" з 15 березня 2007 року проводити пряму трансляцію пленарних засідань сесій Київради у службових приміщаннях, що розташовані у будинку Київради; у фойє четвертого поверху будинку Київради для акредитованих при Київраді представників засобів масової інформації та громадськості.

Проводити повний відеозапис пленарних засідань сесій Київради та розміщувати відеозвіти сесій Київради у вечірніх та ранкових (повтор) блоках мовлення на телеканалі «Київ».