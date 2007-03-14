Засідання РНБО, заплановане на 14.30, досі не розпочалося
15:42, 14 березня 2007Політика
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Триває розмова Ющенка з Януковичем і Морозом
Засідання Ради національної безпеки та оборони України за участю Президента Віктора ЮЩЕНКА досі не розпочалося.
Як повідомляв УНІАН, початок засідання планувався на 14.30.
Зараз триває зустріч Президента В.ЮЩЕНКА, прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА і голови Верховної Ради України Олександра МОРОЗА.
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