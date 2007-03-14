Засідання РНБО, заплановане на 14.30, досі не розпочалося

Триває розмова Ющенка з Януковичем і Морозом

Засідання Ради національної безпеки та оборони України за участю Президента Віктора ЮЩЕНКА досі не розпочалося. Як повідомляв УНІАН, початок засідання планувався на 14.30. Зараз триває зустріч Президента В.ЮЩЕНКА, прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА і голови Верховної Ради України Олександра МОРОЗА.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter