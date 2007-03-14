Богатирьова боїться, що Тимошенко перекусить їй сонну артерію

Координатор антикризової коаліції, лідер фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА закликає парламентську опозицію до конструктивної роботи у сесійній залі.

Про це йдеться у зверненні Р.БОГАТИРЬОВОЇ до української опозиції, текст якого передано УНІАН.

“Я звертаюсь тепер вже до об’єднаної опозиції. Може, вона почує його в парламентському буфеті чи приймаючи туалет”, йдеться в документі.

Нагадавши, що депутати опозиції обрані українським народом і несуть відповідальність тільки перед ним, “а не перед своїми гарячими вождями”, Р.БОГАТИРЬОВА закликала їх працювати “на робочому місці, в сесійному залі, де проголошена наша незалежність. Без гормональних істерик і голлівудських сцен жахів. Ми так чи інакше приречені жити в демократії і бути владою та опозицією”.

Р.БОГАТИРЬОВА при цьому зазначила, що не дискутуватиме з представниками опозиції щодо етики законодавців. “Цьому дадуть оцінку виборці, а ми будемо мужньо терпіти ці гримаси політичної долі, як терпіла збочення старого Кайдаша його родина”, - сказала вона.

Водночас Р.БОГАТИРЬОВА підкреслила, що “терпітиме” лише за однієї умови - опозиція, як і політична більшість, боротиметься не за власний, а за національний інтерес. “Її критика є тільки способом постійного пошуку ефективної політики, а не щоденним бажанням перекусити сонну артерію своїм опонентам”, - сказала координатор коаліції.

Говорячи про 17 вимог опозиції, Р.БОГАТИРЬОВА назвала їх “Сімнадцятьма миттєвостями весни” і запропонувала діяти згідно з Конституцією і чинними демократичними традиціями: “Пропонуйте законопроекти, круглі столи. Давайте визначатись, хай навіть у гострому, але діалозі. Бо для виконання вашої дивовижної ультимації зусиль парламенту недостатньо. Потрібен барон Мюнхаузен”.

Також Р.БОГАТИРЬОВА закликала опозицію “припинити шантаж Президента”. “Не перетворюйте його на очах світових демократій вкотре на заручника непомірних амбіцій і прогресуючих психозів”, - сказала вона. Як наголосила координатор коаліції, “Президент - вагома частина законотворчого процесу. Йому не можна заборонити підписувати закони, яких чекає українська громада та інтегрований в нашу економіку глобальний світ”. Це не стільки право Президента, як його обов’язок, який ніхто порушити не зможе, додала Р.БОГАТИРЬОВА.

“Опозиція завжди має швидше відчувати себе сторожовим псом демократії, а не бійцівським бультер’єром”, - підсумувала лідер фракції Партії регіонів.