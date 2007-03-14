Президент назвав свої дві ключові вимоги

16:53, 14 березня 2007
Політика
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Варіант змін до держбюджету подано вчора

Віктор Ющенко Напередодні голосування у Верховній Раді за зміни до Закону «Про Державний бюджет України на 2007 рік» Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголосив на необхідності виконання його двох ключових вимог.

Як повідомили УНІАН в офіційному інтернет-представництві Президента, насамперед йдеться власне про підвищення рівня соціальних стандартів. Уряд уже виконав цю вимогу в частині підвищення цих стандартів до розмірів, визначених Президентом.

Друга вимога глави держави – фінансування цих соціальних витрат має здійснюватися виключно за рахунок наявного ресурсу, а не через збільшення дефіциту державного бюджету, накопичення боргів і заведення в боргову яму майбутніх поколінь.

Як повідомляв УНІАН, 7 березня 2007 року Кабінет Міністрів вніс у Верховну Раду законопроект про внесення змін до держбюджету на 2007 рік. У документі, зокрема, пропонується збільшити граничний розмір дефіциту держбюджету з 15,7 млрд. грн. до 18,7 млрд. грн.

13 березня керівник Головної служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК повідомив, що В.ЮЩЕНКО подав до Верховної Ради свій варіант змін до держбюджету на поточний рік.

 

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