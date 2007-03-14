Засідання РНБО перенесли на наступний тиждень

Засідання Ради нацоінальної безпеки та оборони України перенесено на наступний тиждень.

Як передає кореспондент УНІАН, цю пропозицію вніс Президент України Віктор ЮЩЕНКО на початку сьогоднішнього засідання РНБО. Він вибачився, що засідання, яке було заплановано на 14.30, не розпочалось вчасно.

Президент поінформував присутніх, що у цей час відбувалась його зустріч з головою Верховної Ради Олександром МОРОЗОМ та прем’єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

В.ЮЩЕНКО попросив з розумінням поставитись до цієї затримки, зауваживши, що протягом двох годин керівники держави обговорювали поточну ситуацію в країні як у стінах парламенту, так і поза ними.

«Ця розмова була корисною», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що і парламент, і Президент, і уряд виходять з одної цілі – якнайсильніше зафіксувати політичну стабільність у країні.

За словами Президента, для цього сторони повинні керуватися національними пріоритетами.

Як сказав глава держави, сторони обговорили те, що значна частина непорозумінь виникає через зміни до Конституції та їх законодавчу імплементацію. В.ЮЩЕНКО пояснив, що це стосується і закону про Кабінет міністрів та інші подібні документи.

«Є розуміння того, що це складний процес, де необхідно володіти великою витримкою, розумінням національних пріоритетів, щоб не сповзати до протистояння», - сказав Президент.