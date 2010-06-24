Бондарчук думає, що продаж зброї посварить Януковича і Азарова

Відправлений у відставку 10 червня генеральний директор "Укрспецекспорту" Сергій БОНДАРЧУК прогнозує продовження конфлікту між Президентом України й урядом навколо підпорядкування компанії.

Про це С.БОНДАРЧУК сказав в інтерв`ю газеті «КоммерсантЪ-Украина» (№106).

Відповідаючи на питання, чи зупинить призначення Дмитра САЛАМАТІНА на посаду керівника компанії процес перепідпорядкування «Укрспецекспорту», початий в минулі місяці Кабінетом Міністрів, С.БОНДАРЧУК сказав: «Я не вірю, що компроміс між Президентом і Кабміном знайдено. Переконаний, що ми стоїмо на порозі нових конфліктів».

За його словами, ще в 2006 році нинішній перший віце-прем`єр Андрій КЛЮЄВ, який обіймав тоді посаду віце-прем`єра, вмовляв С.БОНДАРЧУКА піти з посади гендиректора.

«Що, сьогодні у нього зникло таке бажання? Ні, воно лише посилилося. Хоча особисто я вважаю, що компанія повинна перебувати у вертикалі Президента. Саме завдяки підтримці Президента ЮЩЕНКА діяльність компанії під моїм керівництвом була успішною», - заявив С.БОНДАРЧУК.

Він також сказав, що де-юре залишається керівником держпідприємства: «Я досі не звільнений, я перебуваю на лікарняному. Я не писав заяву про звільнення – мене, до речі, про це й не просили. Я є держслужбовцем. І де-юре сьогодні склалася така ситуація, що у нас є два генеральних директори "Укрспецекспорту".

За словами С.БОНДАРЧУКА, він не має наміру оскаржувати указ про своє звільнення.

Він також наголосив, що не вів переговорів з головою Адміністрації Президента Сергієм ЛЬОВОЧКІНИМ про те, аби той допоміг йому залишитися на посаді керівника компанії.

«Я знайомий із Сергієм ЛЬОВОЧКІНИМ, і доволі давно. Вже десь із дев`ять років ми підтримуємо товариські стосунки. Але я можу гарантувати, що я не спілкувався з ним на тему збереження мене на посаді. Я вважаю це некоректним і неправильним. Якщо десь ЛЬОВОЧКІН і виступав на мій захист, то мені про це нічого не відомо. І я не хотів би, щоб у результаті якесь каміння летіло в його город», - сказав С.БОНДАРЧУК.

Він також повідомив, що в "Укрспецекспорті" після призначення нового гендиректора було звільнено 100% керівників структурних підрозділів – начальників департаментів. «Звільнено всіх заступників гендиректора – сьогодні (23 червня) на засіданні Кабміну було ухвалено формальне рішення про це. Це кістяк компанії, люди, які працювали в її структурах вже 15 років, з моменту створення. На них зав`язані всі контракти. Я, звичайно, бажаю успіхів новому керівнику. Але не знаю, як він далі розвиватиме компанію без цих людей», - сказав С.БОНДАРЧУК.