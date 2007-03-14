Ющенко, Янукович і Мороз домовилися про міністра закордонних справ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО, прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ та голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ домовились врегулювати питання призначення міністра закордонних справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив В.ЮЩЕНКО. Розповідаючи про підсумки своєї зустрічі з В.ЯНУКОВИЧЕМ та О.МОРОЗОМ, Президент зазначив, що сторони домовились врегулювати вищезазначене питання. При цьому він не уточнив, яким чином.

Крім того, В.ЮЩЕНКО повідомив, що сторони обговорили питання роботи інших установ, зокрема, Національної комісії регулювання електроенергетики, РНБО та Державного управління справами. «Мені здається, що там ми намітили шляхи врегулювання цих питань», - сказав Президент.

Президент України, прем’єр-міністр і голова Верховної Ради домовились також створити спільну комісію, яка розглядатиме питання удосконалення системи влади, в том числі змін до Конституції.

Зокрема, Президент повідомив, що на зустрічі з прем’єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і головою Верховної Ради Олександром МОРОЗОМ було домовлено сформувати єдину робочу комісію з питань удосконалення системи влади та норм Конституції. Ця Конституційна комісія напрацьовуватиме зміни до Основного закону, сказав Президент.

Він зауважив, що напрацювання Конституційної комісії будуть внесені до парламенту як ініціатива Президента, після чого у ВР буде сформовано комісію, яка супроводжуватиме цей документ у парламенті.

На думку В.ЮЩЕНКА, співголовами комісії могли б бути представники Президента, Кабінету міністрів та Верховної Ради.

Президент повідомив, що сторони обговорили питання початку роботи комісії, принципи її формування та інші організаційні моменти.

«Це хороша дорожня карта, яка дає відповідь на питання (вирішення) дисбалансу в системі влади», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Наступного тижня відбудеться засідання Кабінету міністрів, на якому буде підбито підсумки за 2006 рік.

За його словами, відповідна домовленість була досягнута сьогодні на його зустрічі з прем’єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і головою Верховної Ради Олександром МОРОЗОМ.

В.ЮЩЕНКО додав, що наступного тижня відбудеться засідання уряду, на якому будуть розглянуті підсумки 2006 року та сформовані основні питання на 2007 рік.