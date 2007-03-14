Янукович заявляє про порозуміння всіх гілок влади
17:38, 14 березня 2007Політика
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Потрібно об’єднувати усі зусилля
Прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що всі гілки влади прийшли до розуміння про необхідність спільної роботи.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам після зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і головою Верховної Ради Олександром МОРОЗОМ.
«Ми зробили спільні висновки, що сьогодні усі інституції влади повинні працювати разом над стабілізацією економічною і політичною у нашій країні», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
Він наголосив, що для цього потрібно об’єднувати усі зусилля.
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