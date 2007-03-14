Янукович заявляє про порозуміння всіх гілок влади

17:38, 14 березня 2007
Політика
861

Потрібно об’єднувати усі зусилля

ЯнуковичПрем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що всі гілки влади прийшли до розуміння про необхідність спільної роботи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам після зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і головою Верховної Ради Олександром МОРОЗОМ.

«Ми зробили спільні висновки, що сьогодні усі інституції влади повинні працювати разом над стабілізацією економічною і політичною у нашій країні», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він наголосив, що для цього потрібно об’єднувати усі зусилля.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter