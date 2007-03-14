Янукович проведе ”відповідну роботу” з коаліцією

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що проводитиме спільну роботу з фракціями Верховної Ради щодо кандидатури на посаду міністра закордонних справ, що внесена Президентом України.

Як передає кореспондент УНІАН, він сказав журналістам після зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і головою Верховної Ради Олександром МОРОЗОМ: «Ми домовились, що розглянемо кандидатуру Президента на посаду міністра закордонних справ у парламенті і будемо шукати підтримку фракцій – будемо проводити відповідну роботу з депутатами для того, щоб отримати ці голоси у парламенті».

Водночас В.ЯНУКОВИЧ не сказав, чи підтримає кандидатуру Володимира ОГРИЗКА на цю посаду, зазначивши, що робота з фракціями проходитиме по кандидатурі, яку вносить Президент.

«Мова йшла про те, що підтримаємо кандидатуру Президента», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.