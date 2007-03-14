Янукович поставив діагноз і береться лікувати

18:11, 14 березня 2007
Політика
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Прем`єр хоче вернути опозицію до роботи

Віктор ЯнуковичПрем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що фракції БЮТ і "Наша Україна" мають повернутися до роботи у Верховній Раді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр сказав журналістам після зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і головою Верховної Ради Олександром МОРОЗОМ.

«Ці домовленості (досягнуті на вищезгаданій зустрічі – УНІАН) це передбачають, але це вже питання Президента. Безумовно, парламент повинен працювати у повному складі, і конструктивна частина парламенту налаштована на це», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він підкреслив, що політиканство ніколи не призводило до покращення ситуації в країні. «Це хвороба, і мі будемо її спільно лікувати», - додав він.

 

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