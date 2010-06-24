Як Янукович заважав Ющенку зброю до Грузії постачати

Віце-прем`єр-міністр України Володимир СІВКОВИЧ заявляє, що уряд Віктора ЯНУКОВИЧА у 2007 році намагався перешкодити здісненню поставок озброєння до Грузії.

Про це йдеться у коментарі В.СІВКОВИЧА, переданому УНІАН його прес-службою.

“Заява екс-керівника “Укрспецекспорту” Сергія БОНДАРЧУКА про те, що основні постачання озброєння до Грузії здійснювалися у 2007 році в період роботи уряду Віктора ЯНУКОВИЧА, є інформаційною провокацією”, - наголосив В.СІВКОВИЧ.

За його словами, поставки озброєння до Грузії здійснювалися за вказівками на той час Президента Віктора ЮЩЕНКА.

“У той час саме Президент Віктор ЮЩЕНКО контролював компанію “Укрспецекспорт” і особисто віддавав вказівки про постачання зброї до Грузії. Він, по суті, перевів державну компанію у статус «ручного керування», зробивши її заручницею його власних бажань”, - сказав віце-прем’єр.

При цьому він зауважив, що “уряд Віктора ЯНУКОВИЧА усіляко намагався перешкодити таким антидержавницьким процесам”. “Україна переконалася, що свавілля Віктора ЮЩЕНКА на ринку озброєння спричинило вкрай негативний резонанс для держави”, - додав В.СІВКОВИЧ.

Він стверджує, що уряд намагався вплинути на “Укрспецекспорт”, намагаючись як реорганізувати компанію, так і зупинити постачання зброї іншими законними адміністративними методами. “Проте адміністрація Віктора ЮЩЕНКА цьому протистояла, і спроби бодай якось зробити відкритішою для громадськості військово-економічну співпрацю із Грузією політично заангажовувалися та приховувалися”, - заявив В.СІВКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 червня, в інтерв`ю газеті «Коммерсант-Украина» колишній генеральний директор "Укрспецекспорту" С.БОНДАРЧУК зазначив, що основні поставки озброєння до Грузії було здійснено при уряді нинішнього Президента Віктора ЯНУКОВИЧА.

Він наголосив, що всі поставки озброєння до Грузії були абсолютно законними. С.БОНДАРЧУК нагадав, що експорт зброї жорстко регулюється внутрішнім законодавством. Так, для проведення будь-яких поставок необхідний дозвіл служби експортного контролю при Кабінеті міністрів. «До речі, основні поставки озброєння до Грузії проводилися в 2006-2007 роках, коли уряд очолював нинішній Президент Віктор ЯНУКОВИЧ», - зазначив він.