ЦВК дозволив застосовувати закон про імперативний мандат

Центральна виборча комісія рекомендує територіальним виборчим комісіям застосовувати положення закону про імперативний мандат.

Як повідомили УНІАН у відділі взаємодії зs ЗМІ секретаріату ЦВК, сьогодні на засіданні Центрвиборчком ухвалив зміни до своєї постанови “Про роз`яснення щодо застосування окремих положень закону України “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” у частині, що стосується заміщення депутатів Верховної Ради Автономної республіки Крим та місцевих рад за рішенням вищого керівного органу політичної сили”.

Зокрема, у разі дострокового припинення повноважень депутата Верховної Ради АРК та місцевих рад (крім сільської, селищної ради) за рішенням міжпартійних зборів (конференції) виборчого блоку місцевих організацій партій, утвореного на рівні регіонів та міст, відповідна територіальна виборча комісія в терміновому порядку, але не пізніше трьох днів від дня одержання рішення міжпартійних зборів відповідної політичної сили, приймає рішення про визнання обраним та реєструє наступного за черговістю кандидата у депутати і видає йому тимчасове посвідчення депутата відповідної ради.

Політичні сили у разі невиконання територіальною виборчою комісією законодавчих вимог направляють відповідне подання до Центральної виборчої комісії.

ЦВК надіслала відповідну постанову Верховній Раді АРК, обласним, районним, міським, районним у містах радам, Державному комітету архівів України та виборчій комісії АРК, обласним, міським, районним, районним у містах територіальним виборчим комісіям, політичним партіям, виборчим блокам політичних партій.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня Печерський районний суд Києва, розглянувши позовну заяву депутата Київради від Блоку Леоніда Черновецкого Віктора ГРИНЮКА, заборонив здійснювати ряд дій політичним партіям, виборчим блокам політичних партій, Центральній виборчій комісії і територіальним виборчим комісіям щодо відкликання і дострокового припинення повноважень депутатів місцевих рад на основі закону про імперативний мандат. У зв`язку з цим ЦВК прийняла протокольне рішення звернутися до Печерського районного суду з проханням роз`яснити порядок виконання Центральною виборчою комісією цієї ухвали.

Засідання Печерського районного суду Києва по справі щодо закону про імперативний мандат депутатів місцевих рад, заплановане на 13 березня, не відбулося через оскарження Блоком Леоніда Черновецького ухвали цього ж суду, прийнятої 5 березня у справі за позовом В.ГРИНЮКА.