Ющенко: чого бракує Володимирові Огризку для затвердження

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що кандидатура Володимира ОГРИЗКА є оптимальною на посаду міністра закордонних справ України. Про це він сказав в інтерв’ю двом українським телеканалам - УТ-1 та ICTV.

При цьому Президент наголосив, що на сьогодні інші варіанти, ніж кандидатура В.ОГРИЗКА, не обговорюються.

«Є фігура, навколо якої йде постановка питання», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він також повідомив, що під час нещодавніх консультацій з прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ вони обговорювали це питання. При цьому В.ЮЩЕНКО ще раз повторив свою думку, що кандидатура В.ОГРИЗКА відповідає всім потрібним вимогам.

В.ЮЩЕНКО дав високу оцінку В.ОГРИЗКУ як професіоналу, людину з досвідом роботи. Але, за його словами, “очевидно для декого цього недостатньо. Ключовий аргумент чого недостатньо – ручного впливу на міністра”. Іншими словами, вважає Президент, йдеться “про узурпацію чергової ділянки зовнішньополітичного спектру, який не належить в даному випадку до компетенції Кабінету міністрів».

В.ЮЩЕНКО висловив нерозуміння, чому коаліція так не хоче В.ОГРИЗКА. Він наголосив, що подання повністю відповідає Конституції.

Водночас В.ЮЩЕНКО зауважив, що він як Президент ніколи не буде джерелом нестабільності в країні. «Але що стосується тих ігрищ, які відбуваються на полях, які належать до виключної компетенції Президента, я хочу ще раз сказати, що у цих питаннях завжди заключне слово буде за Президентом», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого ВР не підтримала кандидатуру Володимира ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ.

28 лютого прес-служба глави держави повідомила, що Президент повторно вніс до Верховної Ради подання на призначення В.ОГРИЗКА.