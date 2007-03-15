Розпочинається офіційний візит Ющенка до Данії

Сьогодні розпочинається дводенний офіційний візит Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Королівства Данія.

Як повідомляє прес-служба глави держави, планується, що в ході візиту В.ЮЩЕНКО проведе зустрічі з вищими керівниками держави.

Також заплановано підписання низки міжурядових угод – йдеться про співпрацю в галузі енергетики, співробітництво в галузі сільського господарства та харчової промисловості, а також угоду між торговельно-промисловими палатами України і Данії.

Крім того, заплановано зустріч В.ЮЩЕНКА з представниками бізнес-кіл Данії та його виступ в Товаристві зовнішньої політики Королівства. Планується, що Президент виступить з деякими зовнішньополітичними ініціативами, які стосуються європейського вибору України.