Тимошенко жаліється, що Ющенка й на півдня залишити не можна

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО називає помилкою нові домовленості між Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і антикризовою коаліцією, оскільки остання не змінить своєї політики.

Як повідомляє прес-служба БЮТ, так Ю.ТИМОШЕНКО вчора увечері в ефірі телеканалу "1+1" прокоментувала домовленість про повернення до контролю за реалізацією положень Універсалу національної єдності і про створення єдиної робочої комісії з питань вдосконалення системи влади та норм Конституції, яку було досягнуто під час зустрічі Президента з прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ та головою Верховної Ради Олександром МОРОЗОМ 14 березня.

"Мені здається, що поки я на півдня з Києва поїхала, кримінальна влада знову Віктора Андрійовича якось сплутала в планах і спробувала знову його затягнути до дороги, яка не має кінця", - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО. (14 березня Ю.ТИМОШЕНКО з робочою поїздкою перебувала у Житомирі – УНІАН).

Лідер БЮТ висловила переконання, що "ні уряд ЯНУКОВИЧА, ні більшість в парламенті не змінить своїх абсолютно антиукраїнських намірів, не змінить соціальної політики, і тому другий раз підписувати той самий Універсал - це практично наступати на граблі".

"А вносити знову ЯНУКОВИЧА в його прем`єрський кабінет, коли його вже народ майже виніс, - логіки в цьому немає", - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Разом з тим вона додала, що ще не бачила Президента і не розмовляла з ним. "Думаю, тільки при персональній зустрічі ми зможемо зрозуміти, що це за події і як їх тлумачити", - додала вона.

На запитання щодо подальшої долі союзу Блоку Юлії Тимошенко, блоку "Наша Україна" і Президента, Ю.ТИМОШЕНКО відповіла: "Наші стратегічні плани щодо захисту України, щодо захисту людей є незмінними. І в якому б форматі ми це не робили - в коаліції з опозиційними силами, самостійно - ми будемо це робити. Оце є головне".

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що опозиція запропонувала парламентській більшості 17 кроків виходу з кризової ситуації в країні. "Ми залишили зал для того, щоб дійсно звернути на це увагу, і я вважаю, що нам потрібно довести до завершення і примусити сьогодні владу виконати ці 17 пунктів", - зазначила лідер БЮТ, нагадавши, що йдеться, зокрема, про наведення порядку з тарифами, підвищення заробітних плат, пенсій, припинення корупції у владі і контрабанди, "яка сьогодні захлиснула знову країну".

"Ми будемо працювати над цим, хто б що не казав і хто б що не робив. У нас потужна політична сила, і ми, на відміну від будь-кого, позицій своїх не міняємо вже багато років. Ми стоїмо на захисті України", - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.