Регіонали і соціалісти визначаються щодо Огризка

Верховна Рада України планує розглянути сьогодні питання про призначення Володимира ОГРИЗКА міністром закордонних справ України.

Як повідомив в інтерв`ю УНІАН заступник голови фракції Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ, у цей час відбувається засідання фракції, де буде прийнято рішення, чи підтримуватимуть члени фракції цю кандидатуру.

Крім того, зараз з цього приводу також проводить своє засідання фракція Соціалістичної партії України.

Також сьогодні парламент на вечірньому засіданні планує розглянути проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік». В порядку денному є три відповідні законопроекти: Президента, уряду та народного депутата Миколи СИВУЛЬСЬКОГО (фракція БЮТ).