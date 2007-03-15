Партія регіонів гне свою лінію

Фракція Партії регіонів поки не приймала рішення щодо можливої підтримки кандидатури Володимира ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив член фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

Він наголосив, що це питання сьогодні обговорювалося на засіданні фракції. Крім того, на засідання був запрошений сам В.ОГРИЗКО.

За словами О.ЄФРЕМОВА, під час засідання фракції народні депутати задали йому ряд запитань і отримали на них відповіді.

«Однак рішення щодо його підтримки не приймалося», - сказав народний депутат.

Він також повідомив, що фракція Партії регіонів має намір підтримувати законопроект щодо внесення змін до держбюджету, внесений Кабінетом міністрів України.

Як повідомляв УНІАН, ВР сьогодні має намір розглянути питання щодо призначення нового міністра закордонних справ, а також зміни до держбюджету-2007 у частині збільшення рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.