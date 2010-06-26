Співдоповідачі ПАРЄ про цензуру, СБУ, Хорошковського і Януковича

Співдоповідачі Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Ренате ВОЛЬВЕНД та Майліс РЕПС стурбовані повідомленнями про обмеження свободи слова в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в інформаційній записці за результатами візиту до України 1-4 червня цього року, текст якої міститься на сайті Моніторингового комітету ПАРЄ.

“Ми стурбовані зростаючою кількістю обвинувачень в тому, що влада обмежує свободи, і демократія відступає в країні”, - зазначається в документі.

Співдоповідачі зазначають, що журналісти повідомили про втручання власників телеканалів в редакційну політику, хоча й не помітили намірів прямої цензури чи тиску безпосередньо від представників влади. Крім того, у документі згадується і про заяви журналістів телеканалів “1+1” та СТБ про цензуру в програмах новин, що були зроблені у травні.

Крім того, Р.ВОЛЬВЕНД та М.РЕПС висловили стурбованість роллю голови СБУ Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО.

“Роль Служби безпеки України та, зокрема, її голови В.ХОРОШКОВСЬКОГО, викликає стурбованість”, - написано у записці.

Співдоповідачі нагадують про нещодавню заяву ректора Католицького університету про запит від співробітника СБУ з метою отримання інформації щодо політичної діяльності студентів.

“Більше того, Президент Віктор ЯНУКОВИЧ нещодавно призначив пана В.ХОРОШКОВСЬКОГО членом Вищої ради юстиції, незважаючи на потенційний конфлікт інтересів, оскільки СБУ відповідальна за розслідування та обвинувачення проти суддів в Україні”, - наголошується у документі.

Р.ВОЛЬВЕНД та М.РЕПС також звернули увагу на той факт, що і Президент України, і представники його адміністрації публічно та в приватних розмовах висловили своє розчарування інцидентом, а також повідомили про початок розслідування інциденту.

“Водночас, засудження дещо підривається політичною роллю, що її відіграє В.ХОРОШКОВСЬКИЙ в цій адміністрації та його нещодавнє призначення на посаду члена Вищої ради юстиції, що викликає в нас стурбованість”, - наголошуються співдоповідачі ПАРЄ.