Соціалісти підтримають Огризка
10:24, 15 березня 2007Політика
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Рішення фракції
|Володимир ОГРИЗКО
Як передає кореспондент УНІАН, про це після засідання фракції Соцпартії повідомив народний депутат Олексій МАЛИНОВСЬКИЙ.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України планує розглянути сьогодні питання про призначення В.ОГРИЗКА міністром закордонних справ України.
Подання на призначення В.ОГРИЗКА керівником зовнішньополітичного відомства вніс Президент України Віктор ЮЩЕНКО.
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