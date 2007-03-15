Соціалісти підтримають Огризка

Фракція Соціалістичної партії України підтримає кандидатуру Володимира ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це після засідання фракції Соцпартії повідомив народний депутат Олексій МАЛИНОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України планує розглянути сьогодні питання про призначення В.ОГРИЗКА міністром закордонних справ України.

Подання на призначення В.ОГРИЗКА керівником зовнішньополітичного відомства вніс Президент України Віктор ЮЩЕНКО.