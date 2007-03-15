Комуністи лякають виходом з коаліції

Фракція Комуністичної партії України не підтримуватиме кандидатуру Володимира ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив член фракції КПУ Олександр ГОЛУБ.

«КПУ за кандидатуру В.ОГРИЗКА голосувати не буде», - сказав він.

За його словами, така позиція фракції пов’язана з тим, що погляди В.ОГРИЗКА на міжнародну політику не змінилися.

Крім того, як сказав член фракції КПУ, призначення В.ОГРИЗКА стане «викликом Російській Федерації, поставить хрест на існуючих домовленостях з Росією».

Він також наголосив, що якщо коаліція голосуватиме за В.ОГРИЗКА, то президія КПУ буде приймати рішення відносно свого членства в коаліції.

«Президія КПУ прийняла рішення про коаліцію, але може прийняти і інше рішення», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, ВР сьогодні має намір розглянути питання щодо призначення нового міністра закордонних справ, а також зміни до держбюджету-2007 у частині збільшення рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.