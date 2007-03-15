Опозиція повернулася в сесійну залу

Фракції БЮТ і “Наша Україна” вирішили взяти участь в обговоренні у Верховній Раді питань щодо призначення Володимира ОГРИЗКА міністром закордонних справ та змін до бюджету-2007.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, заступник лідера фракції БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ повідомив журналістам, що депутати БЮТ прийняли рішення не реєструватися сьогодні у сесійній залі, але братимуть участь в пленарному засіданні під час обговорення питання щодо призначення В.ОГРИЗКА та змін до держбюджету. При цьому, за його словами, фракція підтримуватиме В.ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ.

Про свою підтримку кандидатури В.ОГРИЗКА заявила і фракція «Наша Україна». Зокрема, як зазначив член фракції «Наша Україна» Анатолій МАТВІЄНКО, під час засідання фракції було прийнято рішення зареєструватися у сесійній залі, однак брати участь тільки у розгляді питань щодо змін до держбюджету і призначення міністра закордонних справ.

Як повідомляв УНІАН, ВР сьогодні має намір розглянути питання щодо призначення нового міністра закордонних справ, а також зміни до держбюджету-2007 у частині збільшення рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.

13 березня фракції БЮТ і “Наша Україна” прийняли рішення не брати участі у пленарних засіданнях ВР, доки коаліція не виконає 17 вимог опозиції.