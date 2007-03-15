Луценко подав до суду на Генпрокуратуру

Колишній міністр внутрішніх справ, лідер громадянського руху "Народна самооборона" Юрій ЛУЦЕНКО вважає політичним замовленням порушення Генеральною прокуратурою кримінальної справи за фактом незаконної видачі їм зброї.

Про це Ю.ЛУЦЕНКО сказав 14 березня в ефірі телеканала "1+1".

За його словами, до нього не звертався жоден представник силових структур із запрошенням до слідчого прокуратури.

Екс-глава МВС зазначив, що в 2006 році слідчий Генпрокуратури закрив постанову про порушення кримінальної справи у зв`язку з відсутністю в діях Ю.ЛУЦЕНКА ознак правопорушень і пред`явив йому протокол про адміністративне правопорушення.

"Адміністративних правопорушень немає, це встановив вже Верховний Суд", - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, цей же слідчий тепер знову порушує справу, виконуючи таким чином певне політичне замовлення коаліції.

"Я сьогодні (14 березня) подав скаргу на те, щоб ця постанова була закрита рішенням суду як абсолютно надумана, нікому не потрібна..." – зазначив він.

Як повідомлялося, Генпрокуратура порушила кримінальну справу за фактом незаконної видачі зброї колишнім міністром внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКОМ.

Раніше Генпрокуратура передавала в Печерський суд протокол про адміністративне правопорушення Ю.ЛУЦЕНКА.

Суд зобов`язав міністра сплатити штраф у розмірі 340 грн., а 28 листопада 2006 року Апеляційний суд Києва скасував це рішення.