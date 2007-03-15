Томенко порахував проєвропейських депутатів

11:13, 15 березня 2007
Політика
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Триває засідання асамблеї Україна-НАТО

ТоменкоЗаступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО переконаний, що нинішній склад ВР здатний законодавчо забезпечити вступ України до НАТО і Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на відкритті засідання Міжпарламентської асамблеї Україна-НАТО.

«Курс на євроатлантичну і європейську інтеграцію - це основний елемент нашої зовнішньої і оборонної політики, який закріплений законодавчо», - сказав М.ТОМЕНКО.

Він підкреслив, що незмінними залишаються прагнення України щодо поглибленої співпраці з НАТО і набуття повноправного членства в Альянсі.

На його думку, попри політичну дискусію, експерти і депутати переконані, що сьогоднішній парламент є одним з найбільш євроатлантично направленим, оскільки цю стратегію піддають сумніву лише представники КПУ.

«Таким чином, можна сказати, що європейський потенціал парламенту сягає близько 420 депутатів із 450», - сказав М.ТОМЕНКО.

Водночас він відзначив, що в країні триває дискусія щодо темпів і механізмів євроатлантичної інтеграції. Заступник голови ВР нагадав, що основні політичні гравці підписали Універсал національної єдності, де чітко підтверджено стратегію євроатлантичної інтеграції.

За його словами, більшість політиків і експертів говорять, що набуття повного членства України в НАТО має пройти у два етапи - досягнення політичного консенсусу всередині політичної еліти і підтвердження цього консенсусу суспільством через референдум.

На сьогоднішній день ВР здатна виконати свої функціональні обов’язки із законодавчого забезпечення європейської і євроатлантичної інтеграції, сказав він, зазначивши, що добрим прикладом було ухвалення Верховною Радою всіх законів необхідний для вступу України до Світової організації торгівлі.

 

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