Огризка підвісили до 20 березня (доповнена)

Верховна Рада України вирішила перенести на вівторок, 20 березня, розгляд питання про призначення Володимира ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ України.

Як передає кореспондент УНІАН, «за» дане рішення проголосувало 245 із 444 народних депутатів, зареєстрованих у залі. Це рішення підтримали фракції, що входять до парламентської більшості. Після голосування фракції "Наша Україна" та БЮТ майже в повному складі вийшли із сесійної зали парламенту.

На засіданні ВР голова Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Віктор ТИХОНОВ повідомив, що учора о 15.30 до комітету надійшов лист глави Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ з проханням «рівно на тиждень» відкласти розгляд питання про затвердження кандидатури В.ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ .

За його словами, комітет на прохання представників фракцій "Наша Україна" та БЮТ зняв із розгляду це питання і переніс його на наступний тиждень. В.ТИХОНОВ зазначив, що за таких обставин розгляд питання на пленарному засіданні неможливий, оскільки немає рішення комітету. Він висловив здивування, чому це питання все-таки було внесено сьогодні до порядку денного ВР.

На засіданні парламенту представник фракції КПУ Алла АЛЕКСАНДРОВСЬКА та представник Партії регіонів Юрій БОЛДИРЄВ виступили з пропозицією перенести це питання на наступний тиждень.

В той же час представники фракції "Наша Україна" та БЮТ наполягали на необхідності розгляду цього питання сьогодні. Заступник голови фракції БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ нагадав, що розгляд питання про призначення В.ОГРИЗКА вже розпочався, і необхідно приймати рішення з даного питання.

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ також висловив здивування з приводу того, що такий лист В.БАЛОГИ надійшов до парламенту вже після того, як були проведені переговори між Президентом України, прем’єр-міністром та головою Верховної Ради. Але в результаті було проведено голосування, і Верховна Рада вирішила перенести на наступний тиждень розгляд даного питання.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого ВР не підтримала кандидатуру Володимира ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ.

28 лютого прес-служба глави держави повідомила, що Президент повторно вніс до Верховної Ради подання на призначення В.ОГРИЗКА.

Учора, 14 березня, після зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і головою Верховної Ради Олександром МОРОЗОМ прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ заявив: «Ми домовились, що розглянемо кандидатуру Президента на посаду міністра закордонних справ у парламенті і будемо шукати підтримку фракцій – будемо проводити відповідну роботу з депутатами для того, щоб отримати ці голоси у парламенті».