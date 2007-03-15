Турчинов: Мороз і Янукович втиралися у довіру до Президента

Заступник лідера фракції БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ сумнівається у реальності реалізацій нових домовленостей між Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ, прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і головою Верховної Ради Олександром МОРОЗОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні в інтерв’ю журналістам, коментуючи домовленість про повернення до контролю за реалізацією положень Універсалу національної єдності і про створення єдиної робочої комісії з питань вдосконалення системи влади та норм Конституції, яку було досягнуто 14 березня під час зустрічі керівників держави.

О.ТУРЧИНОВ наголосив, що «МОРОЗ і ЯНУКОВИЧ спробували втертися у довіру до Президента».

Крім того, за його словами, вони зробили все, аби запевнити главу держави щодо свого наміру виконати норми Універсалу. «Однак тема Універсалу-2 не має жодного політичного підтексту», - сказав О.ТУРЧИНОВ. Він наголосив, що свідченням небажання антикризової коаліції і уряду виконувати вчорашні домовленості є відмова розглядати сьогодні питання про призначення Володимира ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ.

Відповідаючи на запитання, чи делегуватиме БЮТ своїх представників до комісії з конституційної реформи, про створення якої вчора домовилися Президент, прем’єр і голова ВР, О.ТУРЧИНОВ нагадав, що створення такої комісії було ініціативою саме опозиційних сил. «Це була реалізація однієї з наших умов», - сказав народний депутат. При цьому він додав, що головне не те, який зміст документів напрацює ця комісія.

У той же час він зазначив, що без проведення референдуму і визначення принципів устрою держави неможливо розробляти нову редакцію Конституції. «Бо кожен буде малювати свій проект» - сказав О.ТУРЧИНОВ.