Харківський губернатор вступився за Луценка

Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ звинувачує владу Харкова у спробах обмежити право громадян на мирні зібрання.

Як повідомили кореспондент УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, свою позицію А.АВАКОВА висловив у зв’язку зі зверненням Харківського міськвиконкому до суду з проханням заборонити мітинг громадського руху «Народна самооборона» у Харкові, запланований на 16 березня.

«Свободи зібрань у нашій країні вже не існує», - заявив А.АВАКОВ.

При цьому губернатор з осудом поставився до керівників міста за спробу заборонити мирну акцію у Харкові. «Два негідники у місті вже визначають, з ким нам можна зустрічатися, а з ким – ні», - вважає А.АВАКОВ.

«Це абсолютно єдина лінія від Києва до Харкова, коли повністю обмежують нашу свободу спілкування, нашу свободу висловлення думок. Якщо пан ДОБКІН (Харківський міський голова М.ДОБКІН – УНІАН) боїться того, що скаже ЛУЦЕНКО, то я хочу його заспокоїти: Михайло Марковичу, не переживайте, це саме скажу я. І скажу, можливо, більш жорстко, ніж скаже ЛУЦЕНКО. Тому не смійте обмежувати харків’янам можливість вибору!», - заявив А.АВАКОВ.

А.АВАКОВ також сказав: «Прийти чи не прийти на мітинг, слухати чи не слухати, вмикати рекламу чи вимикати, дивитися чи не дивитися ту чи іншу передачу – це вибір людини, її фундаментальні, головні принципи будь-якої державності. Якщо цього не відбувається – держава приречена. Я не хочу, щоб моя держава була приречена. Тому я ніколи не змирюся з такими методами, як заборона проведення мітингу».

При цьому губернатор зазначив, що «лідер громадського руху хоче провести зустріч зі своїми людьми. Закон забороняє санкціонувати чи не санкціонувати політичні мітинги. А ми бачимо заборону, бачимо рішення суду…».

«Продажність харківських судів незабаром стане притчею во язицех в Україні», - вважає А.АВАКОВ.

Як повідомляв УНІАН, учора Харківський міськвиконком звернувся до Дзержинського райсуду Харкова з проханням заборонити мітинг «Народної самооборони», призначений на 16 березня.

Суд у цій справі призначений на сьогодні.